"Idealny dziadek" czyli osobisty projekt fotograficzny Aliny Gabrel-Kamińskiej do zobaczenia przy Świerkowej. Wernisaż już 8 marca

Na wystawie będzie można zobaczyć jedynie niewielki wycinek tej opowieści. Jednak i tenże wycinek jest bardzo osobisty, wzruszający i poruszający. Fotografie artystki zmuszają do tego, by choć na chwilę się zatrzymać i spojrzeć na życie, również swoje, z innej, wyjątkowej perspektywy.

"Idealny dziadek" to osobisty projekt dokumentalny, który prowadzę od 2011 roku - mówi Alina Gabrel-Kamińska. - Kontynuuje on swój bieg od chwili narodzin mojego pierwszego dziecka. Poznajcie mojego tatę, który może nie był idealnym ojcem, ale stał się doskonałym dziadkiem.

Nie tylko fotografia, ale też majsterkowanie i szycie - tym zajmuje się Alina Gabrel-Kamińska w wolnym czasie

Alina Gabrel-Kamińska to fotografka specjalizująca się w dokumencie, reportażu, głównie czarno-białym. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w fotografii. Jej pasją jest fotografowanie narodzin, projekty związane z rodziną, nie tylko jej własną. Dodatkowo, fotografuje teatr i koncerty. Jest twórczynią strony internetowej "Bez Słów", co doskonale odzwierciedla jej miłość do obrazu. W czasie wolnym Alina zajmuje się fotografią, majsterkowaniem oraz szyciem.