82. rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczysta msza św. za ojczyznę i koncert patriotyczny w Białymstoku

Miłość do Boga, Ojczyzny i wzajemna służba. To jest nasze zadanie i obowiązek ze względu na historyczną pamięć" - mówił bp Henryk Ciereszko podczas mszy św. w Kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.

Podkreślił, że: "Wspominamy tych, którzy są bohaterami. Wierzymy, że dobry Bóg wynagrodzi tym, którzy tak wiele dla nas uczynili – aż do ofiary swego życia. Jest to również zaproszenie do tego, by służyć sobie nawzajem, aby chronić i rozwijać te wartości, dla których oni poświęcili życie – miłość do Boga, Ojczyzny i wzajemna służba. To jest nasze zadanie i obowiązek ze względu na historyczną pamięć”.

W homilii ks. kan. Ireneusz Korziński, wicekanclerz Kurii Metropolitalnej Białostockiej podkreślał, że dzisiejsza rocznica powinna wszystkim uświadamiać , że: „Pokój nigdy nie jest nam dany na zawsze i może przyjść czas, kiedy trzeba będzie oddać to, co dziś wydaje się nam tak bardzo cenne”.