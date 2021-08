Rowerymka 2021. Z Białegostoku wyruszyła rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę (ZDJĘCIA)

Wyruszam w tę pielgrzymkę już po raz trzeci. Bardzo lubię jeździć na rowerze. Poza tym to właśnie na tej pielgrzymce wytwarza się szczególna atmosfera, gdy we wspólnym duchu jedziemy, pedałujemy, pożytkując swoje siły, by swoje i innych intencje wieść na Jasną Górę i przedstawić Matce Bożej – mówiła tuż przed wyjazdem Ewelina, która w tym roku namówiła na wspólne pielgrzymowanie Dominika. Poznali się dwa lata temu i już wtedy zrodził się pomysł wspólnego pielgrzymowania. - Nie ukrywam, że trzeba mnie było namawiać, ale myślę, że ostatecznie będę zadowolony– stwierdził z przekonaniem Dominik.