43. Rajd Podlaski. Wielkie ściganie. Super OS w centrum Białegostoku

– W tym roku rajd ma rangę lokalną, ale zapewniam, że odbędzie się na tak samo wysokim poziomie co zawsze. Odcinki specjalne będą trochę krótsze, ale etap kluczowy w ścisłym centrum Białegostoku pozostaje bez zmian. Odbędzie się on o godz.16 na placu NZS-u – mówi Cezary Niewiarowski, prezes Automobilklubu Podlaskiego.

Potem zawodnicy pojadą do Łap, gdzie odbędą się część prób sprawnościowych. Następnie wrócą do stolicy województwa, by rywalizować między sobą na terenie byłego miasteczka ruchu drogowego BKS Hetman. Zawody zakończy etap przy placu NZS w centrum Białegostoku. W sumie dystans wszystkich prób sprawnościowych to ok. 20 km.

W trakcie rajdu będą też dostępne rozmaite atrakcje, wśród nich m.in. wystawa retro gokartów i innych ciekawych, zabytkowych pojazdów.

Organizatorem wydarzenia jest Automobilklub Podlaski i spółka AC. Finansowo wydarzenie wsparło Województwo Podlaskie i Miasto Białystok.