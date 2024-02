Zapowiedź meczu Jagiellonia - Korona Kielce. Trener białostoczan Adrian Siemieniec: Rywala trudno złamać, ale nas także

Jagiellonia jest liderem PKO Ekstraklasy, a u siebie ma w lidze znakomity bilans: 8 zwycięstw - 2 remisy - 1 porażka, bramki 28-10. Jeśli dodać do tego domowe zwycięstwa po 2:0 we wcześniejszych fazach Pucharu Polski ze Śląskiem Wrocław i Wartą Poznań, to będąca w lidze tuż nad kreską Korona powinna bardzo się obawiać wizyty przy Słonecznej.