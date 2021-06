Zakład Karny w Białymstoku przekazał potrzebującym wyremontowane przez więźniów wózki inwalidzkie

- To już jest kolejny rok, kolejna akcja. My oczywiście cieszymy się, że dostajemy gotowy sprzęt, który możemy dalej przekazywać potrzebującym. On dalej trafia do Wypożyczalni Sprzętu Medycznego. Mamy taką placówkę, w której wypożyczamy łóżka rehabilitacyjne, wózki. To jest bardzo potrzebny sprzęt. Bardzo często zgłaszają do nas osoby. Taki wózek najczęściej do nas wraca, ktoś go wypożycza, potrzebuje go na jakiś czas, a następnie ten wózek wraca i możemy go wypożyczyć ponownie. Czasami zdarza się, że przekazujemy taki sprzęt jednej konkretniej osobie na całe życie, ale najczęściej są to wypożyczenia - mówiła Agata Papierz, rzeczniczka prasowa Caritas Polska.