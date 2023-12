Zajezdnia KZK przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku sprzedana. Teren kupiła spółka deweloperska. Będzie mogła na nim zbudować bloki

Dwóch chętnych na zajezdnię KZK

Tym razem zrobiło to dwóch oferentów. Wadium się nie zmieniło i ponownie wynosiło 4,85 mln zł, czyli 10 proc. ceny wywoławczej (48,5 mln zł), za którą spółka miejska wystawiła nieruchomość na sprzedaż. By transakcja doszła do skutku, na przetargu oferent musiał dać przynajmniej jedno postąpienie. Kupujący uzgodnili, że jego wysokość będzie wynosiła tyle samo jak zaproponował sprzedawca, czyli 1 proc. ceny wywoławczej.

Dwa lata na wydanie zajezdni przy Jurowieckiej

Nabywcą została spółka komandytowa Apartamenty Rogowski. Jej prezes osobiście licytował.

- Duża cena i długo trzeba czekać na wydanie nieruchomości

- mówił Remigiusz Rogowski.

KZK będzie mogło zostać przy Jurowieckiej jeszcze co najmniej przez dwa lata. Ale wydanie nieruchomości może nastąpić już na sześć miesięcy przed upływem terminu wyprowadzki (to w zasadzie była jedyna różnica w porównaniu z pierwszym przetargiem). Władze miejskiej spółki liczą, że tak się właśnie stanie. To jednak będzie zależało o szybkości zakończenia budowy nowej zajezdni przy ul. Pomocnej. To na nią mają być przeznaczone wszystkie pieniądze ze sprzedaży terenu przy ul. Jurowieckiej