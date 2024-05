Z Jagiellonii odchodzą pierwsi mistrzowie: Tomasz Kupisz, Bojan Nastić i Kaan Caliskaner

Bojan Nastić ostatnio nie występował w Jagiellonii z powodu kontuzji. Trafił o Jagi w 2021 roku z białoruskiego BATE Borysów. Przez trzy i pół sezonu zagrał w 70 meczach. Strzelił jedną bramkę i zaliczył osiem asyst.

Z kolei Tomasz Kupisz do Jagiellonii po raz drugi trafił we wrześniu 2022 roku. Wcześniej w barwach mistrza Polski grał w latach 2010-2013, po czym przeniósł się do Włoch. Łącznie wystąpił w 153 meczach Jagiellonii, w których zdobył 16 bramek i zanotował 24 asysty. W ostatnich meczach wchodził do gry z ławki rezerwowych, zawsze wnosząc do drużyny wiele jakości.