Yauheniya Barkun na Białorusi promuje polskie uczelnie. Właśnie robi doktorat na Politechnice Białostockiej

Od kwietnia uśmiechnięta twarz Yauheniyi Barkun pojawia się na materiałach reklamowych promujących studia w Polsce skierowanych do mieszkańców Białorusi czy Ukrainy.

Pochodząca z Mogilewa Yauheniya została bowiem ambasadorką naszych polskich uczelni na Białorusi.

- Wszyscy moi bliscy i znajomi zawsze mnie wspierali. Dla nich to była kwestia czasu, kiedy wezmę udział w podobnym przedsięwzięciu. Za każdym razem, kiedy zaczynałam opowiadać o kolejnych przygodach lub korzyściach, jakie miałam na studiach, zawsze pytali, czy ktoś mi płaci za taką dobrą promocję. Bo naprawdę miałam i nadal mam sporo do opowiedzenia – wyjazdy na konferencje zagraniczne do Grecji, na Litwę, udział w szkole zimowej w Szwajcarii i publikacje w renomowanych czasopismach. Wszystko było finansowane przez Politechnikę Białostocką w ramach różnych projektów. Jak tu nie zrobić się sławną, pokazując zdjęcia z ładnych miejsc?