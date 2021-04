Politechnika Białostocka. Uczelnia nadała trzy nowe tytuły profesora honorowego (zdjęcia)

Ponad 4 tys. ton azbestu do usunięcia w Białymstoku. Są na to pieniądze, ale niewielu chętnych

Około 4 300 ton azbestu pozostało do usunięcia w stolicy województwa podlaskiego - takie dane podaje Urząd Miejski w Białymstoku. W latach 2015-2020 zutylizowano go zaledwie 300 ton. W tym tempie potrzeba ponad 70 lat, żeby usunąć cały azbest z miasta, a - zgodnie z prawem - powinien on zniknąć w Polsce do 2032 roku.