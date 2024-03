Wybory 2024. PiS przedstawił kandydatów do rady powiatu białostockiego. Prezentacja odbyła się przed budowanym starostwem w Białymstoku

Pomyślności i powodzenia w tych wyborach -życzył starosta Jan Perkowski, który sam także ponownie ubiega się o mandat radnego. Dodał, że drużyna PiS potrafi rządzić, zarządzać, doradzać.

- Robiliśmy to przez ostatnie pięć i pół roku. Chcemy to robić dalej i będziemy to robić - mówił Jan Perkowski.