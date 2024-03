Wybory 2024. Henryk Dębowski mówił o Rodzinnych Ogródkach Działkowych. Zobacz, co obiecuje kandydat PiS na prezydenta Białegostoku

Ostateczna decyzja, jak potraktować w planach działkowców, należy do lokalnych radnych.

- Jako radny zawsze byłem przeciwnikiem ograniczania, likwidowania i szkodzenia ogródkom działkowym i jako prezydent również nie dopuszczę do tego, żeby Rodzinne Ogródki Działkowe ucierpiały. Jako przyszły prezydent Białegostoku deklaruję, że dopuszczę do korzystania z terenów ROD w sposób dotychczasowy, tj. w formie prowadzenia i uprawy ogrodów działkowych na zasadach Polskiego Związku Działkowców. Wprowadzenia w planach zagospodarowania przestrzennego symbolu ZD – zieleń działkowa to zabezpieczanie do funkcjonowania ogrodów. Utrzymam, a nawet zwiększę inwestycje w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie miasta, udzielając dotacji do zadań poprawiających infrastrukturę ROD. Miasto wesprze remonty budynków, sieci energetycznych i wodociągowych, dróg wewnętrznych i parkingów, wymianę ogrodzenia, bram wjazdowych, montażu oświetlenia, monitoringu, toalet i innych części wspólnych ogrodów tak, aby były wizytówką miasta oraz przestrzenią zieleni, której brakuje przez betonowe zabudowy - mówił Henryk Dębowski podczas czwartkowego spotkania z przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów Działkowych.