Więźniowie z Białegostoku wyremontowali rowerki. Otrzymały je niepełnosprawne przedszkolaki

- Jesteśmy bardzo wdzięczni za ten prezent - mówi Joanna Laskowska, dyrektor "Tęczowego" Przedszkola Samorządowego Nr 12 w Białymstoku z oddziałami dla dzieci z niepełnosprawościami - Nasze dzieciaki, które potrafią jeździć na rowerkach, chętnie skorzystają, a które nie potrafią - będą miały okazję się pouczyć. Każdy ruch to rehabilitacja.

We wtorek funkcjonariusze białostockiego zakładu karnego przekazali placówce przy ul. Podleśnej pięć jednośladów wyremontowanych przez osadzonych. Rowerki są używane, ale dzięki staraniom skazanych, są w pełni sprawne i nadają się do jazdy.

Czytaj też: Bezdomniaki dostaną pomoc od więźniów. Naprawią budy z białostockiego schroniska (ZDJĘCIA)

Te działania to element programu resocjalizacyjnego "Tacy sami za kratami". Wcześniej więźniowie remontowali wózki inwalidzkie. Tylko w czerwcu br. dwa odrestaurowane pojazdy trafiły do organizacji charytatywnej Caritas, kolejne dwa do Gminy Turośń Kościelna. Dzięki pracy osadzonych, którzy dokonali zarówno napraw mechanicznych, malowali, wymieniali ogumienie, ale także uszyli nową tapicerkę, wózki otrzymały "nowe życie".