Proces apelacyjny ws. zabójstwa na Jaroszówce. Oskarżony skazany nieprawomocnie na 15 lat więzienia. Prokurator żąda dożywocia

- Dożywocie to kara dla zwyrodnialców. Nie jestem żadną bestią. To był mój przyjaciel, znałem go od 30 lat. Nie spodziewałem się, że pod wpływem alkoholu zaatakuje osobę, którą kocham. Chciałem go pobić, żeby poczuł ten sam ból, co Sylwia, ale nie chciałem go zabić - zapewniał w czwartek oskarżony Krzysztof L., doprowadzony na salę z aresztu.