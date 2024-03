W tegorocznej kampanii rozliczania PIT, podlaska KAS zwróciła już podatnikom 94 mln zł

- Na podatników, którzy chcą skorzystać z najprostszej formy rozliczenia w usłudze Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym czeka wstępnie wypełnione zeznanie PIT. W takim wypadku wystarczy uzupełnić deklarację o informacje np. o przysługujących ulgach i dokument zatwierdzić. W tym roku usługa Twój e-PIT jest adresowana także do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej - wyjaśnia rzecznik podlaskiej KAS Radosław Hancewicz i dodaje: - Oprócz znanych od lat formularzy PIT-37, PIT-38 znalazły się w niej trzy nowości: PIT-36L, PIT-28 i PIT-36.

Jak rozliczają się Podlasianie?

W pierwszych dwóch tygodniach kampanii PIT do podlaskich urzędów skarbowych wpłynęło ponad 137 tys. zeznań. To blisko 25 proc. wszystkich zeznań złożonych przed rokiem.

Jak mówi informuje rzecznik, podatnicy zdecydowanie preferują elektroniczną formę przesyłania zeznań. 94 proc. wszystkich PIT-ów Podlasian wpłynęło drogą elektroniczną: - KAS Skarbowa stara się jak najszybciej zwracać pieniądze tym podatnikom którzy nadpłacili podatek. Do podatników trafiły już ponad 94 mln zł - podkreśla.