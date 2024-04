Tegoroczne rozliczanie PIT. Ponad 290 mln zł zwróciła już podatnikom podlaska KAS Andrzej Matys

Podatnik, zobowiązany do rocznego rozliczenia na formularzach PIT-37 i PIT-38, może odrzucić przygotowane przez fiskusa zeznanie w usłudze Twój e-PIT i złożyć je samodzielnie. KAS

Według szacunków podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej, dotychczas do urzędów skarbowych wpłynęła połowa wszystkich zeznań PIT, które w tym roku złożą podlascy podatnicy. Na konta podatników wpłynęło już ponad 290 mln zł nadpłaconego podatku. Na rozliczenie PIT zostało pięć tygodni - mamy na to czas do 30 kwietnia 2024 roku.