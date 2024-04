Już tylko dwa tygodnie do końca tegorocznej kampanii PIT. O tym trzeba pamiętać!

- Do podlaskich urzędów skarbowych wpłynęło już 305 tys. zeznań PIT. Z dotychczas złożonych deklaracji wynika, że 74,5 proc. podlaskich podatników ma zwrot, a 11 proc. podatników musi podatek dopłacić. Pozostałe zeznania to tzw. zerówki, czyli przypadki, w których podatnik ani nie ma zwrotu, ani nie musi dopłacać - informuje rzecznik prasowy podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej Radosław Hancewicz i dodaje: - Dotychczas podlaskie urzędy skarbowe zwróciły już podatnikom 344 mln zł.

Dlaczego warto korzystać z usługi Twój e-PIT i e-Urząd Skarbowy

Osoby rozliczające PIT za 2023 rok za pomocą usługi Twój e-PIT mogą liczyć na szybszy zwrot podatku. Pieniądze otrzymają maksymalnie w ciągu 45 dni od złożenia deklaracji. Jak zapewnia rzecznik podlaskiej KAS, dzięki automatyzacji zwroty z większości zeznań PIT-37 i PIT-38 złożonych za pomocą tej usługi trafiają na konta podatników średnio w ciągu 12 dni, ale bywa, że podatnik dostaje zwrot nawet trzeciego dnia po złożeniu zeznania. W przypadku zeznań papierowych ustawowy termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy.

Dzięki e-korespondencji podatnicy mają możliwość odbierania i wysyłania pism ze swojego konta w e-Urzędzie Skarbowym. Funkcjonalność ta pozwala załatwić większość spraw podatkowych w szybki i prosty sposób, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym. Dzięki e-korespondencji zaświadczenia o dochodach, przychodach, czy o braku zaległości możemy uzyskać w serwisie bezpłatnie w zaledwie w kilka minut. Usługę można aktywować np. przy okazji logowania do e-US w związku z rozliczeniem podatku.

Jeśli zapomnisz o złożeniu deklaracji

Osoby, które składają PIT-37 i PIT-38 nawet, jeśli o tym zapomną, 1 maja 2024 roku ich zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie rozliczone. W ubiegłym roku w Podlaskiem blisko 100 tys. zeznań PIT zostało rozliczonych automatycznie. - Jednak do swoich zeznań powinni zajrzeć podatnicy, którzy chcą ewentualnie dodać ulgi i odliczenia, z których mogą skorzystać, a o których KAS nie wie. Dodatkowo możemy zmienić organizację pożytku publicznego (OPP), na rzecz której przekażemy 1,5 proc. podatku. We wstępnie przygotowanym zeznaniu podatkowym automatycznie będzie bowiem wpisana OPP, której w ubiegłym roku przekazywaliśmy 1,5 proc. naszego podatku - przypomina rzecznik Hancewicz.

Tegoroczne nowości dla przedsiębiorców

W tym roku po raz pierwszy usługa Twój e-PIT adresowana jest także do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, również tych z zawieszoną działalnością gospodarczą. W usłudze Twój e-PIT można rozliczyć przychody uzyskane w 2023 roku na formularzu:

Jak zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i usługi Twój e-PIT

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się: