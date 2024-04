W Białymstoku odbędą się Uniwersalia. Przed studentami dwa dni zabawy na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku

Uniwersalia Uniwersytetu w Białymstoku to jedna ze studenckich imprez organizowanych dla żaków z północno-wschodniej Polski.

Już od kilku lat, studenci i mieszkańcy Białegostoku spotykają się, aby wspólnie świętować. Uniwersalia to okazja do zabawy, integracji i muzycznych wrażeń.

Tegoroczna, tym razem dwudniowa odsłona Uniwersaliów, odbędzie się już 9 i 10 maja na Kampusie UwB. Jak zapowiadają organizatorzy, na scenie pojawi się osiem sławnych nazwisk.

Pierwszym, ogłoszonym przez organizujących Uniwersalia studentów zespołem, jest grupa Isaac Goldenberg, laureaci tegorocznego konkursu muzycznego organizowanego przez Parlament Studencki UwB - The Voice of UwB. To zespół grający muzykę z pogranicza postpunk i coldwave. Do tej pory grupa wydała dwa single, a także Winter Session, które jest zimowym zapisem koncertu w studiu nagrań.