Upały w Podlaskiem dają się we znaki. Po ulicach Białegostoku jeździ polewaczka, strażacy w regionie robią kurtyny wodne [ZDJĘCIA]

Od kilku dni mieszkańcy Białegostoku mierzą się z upałami. W piątek w naszym regionie temperatura przekroczyła 30 stopni Celsjusza. Nagrzany i topiący się asfalt to widok dość częsty, dlatego na ulice wyjechały samochody - cysterny, które polewają ulice.

Mieszkańcy mogą się natomiast schłodzić za pomocą kurtyn wodnych, jakie rozstawione są w centrum Białegostoku. Z pomocą idą także strażacy z OSP, którzy w swoich miejscowościach także "obniżają temperaturę" w podobny sposób. Tak działo się dziś m.in. w Uhowie, gdzie druhowie z miejscowego OSP zapewnili ochłodę dzieciom przebywającym na koloniach.

Niestety, upały to nie wszystko, bowiem jeszcze dziś prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Jutro powinniśmy już nieco odetchnąć, bowiem zapowiadane jest delikatne ochłodzenie (24 stopnie), natomiast początek tygodnia znów ma być upalny.