Turniej o Puchar Tymbarku. Drużyna chłopców z SP 24 Białystok czwartym zespołem w Polsce

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku zajęli czwarte miejsce XXIV Edycji Pucharu Tymbarku. Jest to jeden z największych i najbardziej prestiżowych turniejów piłkarskich dla dzieci w Polsce, przyciągający najlepsze drużyny z całego kraju.

Do udziału w XXIV edycji Pucharu Tymbarku zgłosiło się 11 200 drużyn. Od marca zespoły w całym kraju rywalizowały o awans do kolejnego etapu. Często mecze te rozgrywane były na szkolnych Orlikach. Łącznie na Orlikach w tegorocznej edycji rozegrano ponad 11,5 tys. meczów, w których udział wzięło ponad 3 tys. zespołów, liczących prawie 30 tys. piłkarek i piłkarzy. Aż 61 proc. drużyn, które przyjechały do Warszawy, przygotowywały się na szkolnych Orlikach do walki o grę na największym w Polsce stadionie, PGE Narodowym.

Treningi chłopców ze SP 24 odbywały się pod czujnym okiem trenerów Artura Komarnickiego i Marcina Banickiego, którzy kładli duży nacisk nie tylko na rozwój umiejętności technicznych, ale także na budowanie zespołowego ducha i strategii gry. Dzięki temu młodzi piłkarze z SP 24 nie tylko poprawili swoje indywidualne zdolności, ale także nauczyli się współpracować jako zgrany zespół.