Teatr Dramatyczny wyda płytę z muzyką do spektaklu "Sopoćko". Znajdzie się na niej 12 psalmów

Na płycie znajdzie się 12 psalmów. Zaśpiewają je aktorzy Teatru Dramatycznego przy akompaniamencie białostockich muzyków, pod kierownictwem pianisty, kompozytora i aranżera – Marka Kubika. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach programu "Muzyczny ślad".

– Dzięki realizacji projektu mamy szansę wzbogacić niekomercyjną twórczość muzyczną i pozytywnie wpłynąć na rozwój kultury muzycznej w naszym kraju. Proponowany przez nas repertuar nie należy do najłatwiejszych, wymaga szczególnej atencji i zrozumienia. Ta unikalność materiału i planowania koncepcji nagrania sprawiają, że wydanie płyty wydaje nam się niezwykle ważne i istotne, także z punktu widzenia prowadzonej przez nas na co dzień działalności. Poprzez nagranie i wydanie płyty, z pewnością uda nam się dotrzeć do nowych kręgów odbiorców – tłumaczy Martyna Zaniewska, zastępca dyrektora.