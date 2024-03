Spektakl "Zapiski oficera Armii Czerwonej" Teatru Dramatycznego obchodzi 32. urodziny! I wraca w marcu na afisz! Warto wybrać się do teatru

Pamiętam wielki strach, który pojawił się tuż przed wyjściem na scenę – mówi Krzysztof Ławniczak. - To miał być mój pierwszy monodram! Położyłem się na plecach, w kulisach i byłem przekonany, że nie wejdę na scenę. Na szczęście Władek – kolega z zespołu technicznego - wypchnął mnie i zaczęło się! I tak to trwa do dziś.

"Zapiski oficera Armii Krajowej" Teatru Dramatycznego mają już 32 lata!

A czym po latach są dla Krzysztofa Ławniczaka "Zapiski..."?

- Czymś bardzo ważnym, 32 lata to kawał czasu - zapewnia aktor. - Trudno, żeby to nie było czymś ważnym. Jeżeli są widzowie, chętni do oglądania tego spektaklu to tym bardziej on jest ważny.

To spektakl pełen pasji, prawdy i historii, która niestety lubi się powtarzać. Może nie w całości, ale na pewno niektóre jej aspekty co jakiś czas nas doganiają.