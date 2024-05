Silny wiatr w Białymstoku. Powalone drzewo zniszczyło stragany na bazarku przy Opałku

Wichura w Białymstoku. Powalone drzewo zniszczyło stoiska handlowe na bazarku przy Opałku

Wyjątkowo silny wiatr pojawił się nagle około godziny 19. W piątkowy wieczór stoiska handlowe na bazarku obok Opałka przy ul. przy M. Skłodowskiej-Curie były już zamknięte. - Całe szczęście - mówili nam w sobotę handlowcy wskazując zniszczenia. - Ale to było jak mała trąba powietrzna.

Zniszczenia na ryneczku przy Opałku

Bardzo silne podmuchy wiatru powaliły potężne drzewo, które rosło pomiędzy stoiskami. Jego korzenie od lat wypierały kostkę brukową i to, że drzewo mogło stanowić zagrożenie, kupcy zgłaszali do Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski - do której należy teren bazarku - już rok temu. Bezskutecznie - mówią niektórzy.

Zniszczone przez drzewo zostały dwa stragany, od lat oferujące towary tekstylne. Na bazarek codziennie przychodzą dziesiątki mieszkańców nie tylko z pobliskich osiedli, ale także z odległych dzielnic miasta.