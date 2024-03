Siatkówka. Przed meczem Gwardia Wrocław - REA BAS Białystok. Dla obu drużyn to mecz o życie

Celem Podlasian jest udział w fazie play-off, a do tego potrzebne jest zajęcie minimum ósmego miejsce. Jeszcze więcej do stracenia ma jednak Gwardia, bo porażka z REA BAS-em Białystok będzie w praktyce oznaczała dla zespołu z Wrocławia degradację do II ligi.

- Z pewnością spadek z ligi ma dużo gorsze skutki od braku awansu do fazy play-off. My wiemy, że pierwsza liga w Białymstoku pozostanie w przyszłym sezonie, ale mamy swoje ambicje. Chcemy, by sezon nie skończył się dla nas po 30. kolejkach i jedziemy do Wrocławia po zwycięstwo - deklaruje trener Krzysztof Andrzejewski.