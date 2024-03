Siatkówka. REA BAS Białystok - Mickiewicz Kluczbork 2:3. Porażka boli, ale może okazać się... sukcesem

REA BAS Białystok - Mickiewicz 2:3. Jędrzej Goss: Zabrakło nam chłodnych głów

Niestety, dwa kolejne wyrównane sety padły łupem rywali (do 23 i 22) i chociaż czwarta partia ułożyła się pod dyktando REA BAS-u Białystok (25:19), to tie-break nie przebiegał po myśli gospodarzy. Od stanu 5:5 zarysowała się przewaga Mickiewicza, który wygrał wyraźnie 15:10, a potyczkę skończył MVP spotkania - Mateusz Linda, który zdobył dla triumfatorów aż 31 punktów.

I liga siatkarzy. Lechia ukarana walkowerem, rosną szanse białostoczan na play-off

Jeśli zespół z Tomaszowa Mazowieckiego przegra w Bielsku-Białej z BBTS-em 0:3 lub 1:3, to zdobyty przez Podlasian punkt z Mickiewiczem sprawi, że nadal nasi siatkarze będą mieli los we własnych rękach, a wygrana za trzy oczka na zakończenie sezonu zasadniczego w wyjazdowym meczu z AZS-em AGH Kraków da im upragniony awans do fazy play-off. Trzeba zatem trzymać kciuki za bielszczan, a także za Visłę Proline Bydgoszcz, która zmierzy się w Nowej Soli z mającą tyle samo punktów co Lechia Astrą.