I liga siatkarzy: MCKiS Jaworzno – REA BAS Białystok 0:3. To niezwykle cenne zwycięstwo Podlasian

- Cieszymy się ze zwycięstwa i udanego rewanżu na Jaworznie za porażkę u siebie. Mecz nie stał na najwyższym poziomie, gra falowała i to jeden, to drugi zespół gonił wynik. Najważniejsze jednak, że wywozimy do Białegostoku komplet punktów - ocenia trener REA BAS-u Białystok Krzysztof Andrzejewski.