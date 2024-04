II liga koszykówki. Już tylko jedno zwycięstwo i Żubry Białystok awansują do ćwierćfinału

Sobotni mecz, rozegrany na parkiecie rywala w Bielsko-Białej, był bardzo wyrównany przez wszystkie cztery kwarty. Jednak to podopieczni trenera Krzysztofa Kalinowskiego niemal od początku prowadzili kilkoma punktami. Gospodarze wciąż musieli gonić naszych koszykarzy i gdy już prawie doprowadzali do remisu to następował kolejny odskok białostoczan, po którym znów zespół Basket Hills Bielsko-Biała musiał gonić Żubry. I taka sytuacja utrzymywała się do końca spotkania. Gospodarze w końcowym rezultacie, mimo zwycięstwa w ostatniej kwarcie 15:13, nie zdołali dogonić naszych koszykarzy, którzy wygrali 86:81.

W II rundzie play-off gra toczy się już do dwóch zwycięstw. Kolejny mecz rozegrany zostanie za tydzień, w sobotę, 13 kwietnia, w Białymstoku. Jeżeli białostoczanie ponownie wygrają to awansują do ćwierćfinału. Rywalami zwycięskiej drużyny z naszej pary będzie ŁKS Coolpack Łódź albo Zetkama Doral Nysa Kłodzko. W pierwszym meczu tych drużyn wygrali łodzianie 107:80.