Sośnica Gliwice- Jagiellonia Futsal 5:2. Białostoczanie zakończyli sezon na ostatnim miejscu

Jagiellonia Futsal pojechała na mecz z Sośnicą w szczupłym, bo ledwie siedmioosobowym składzie, co nie wróżyło niczego dobrego. I rzeczywiście, gospodarze już do przerwy prowadzili 4:1 i zwyciężyli wyraźnie, spychając białostoczan na ostatnie miejsce w tabeli. Goście robili, co mogli, dwukrotnie po wycofaniu bramkarza strzelając gole po trafieniach Mateusza Łabieńca i Jakuba Kozłowskiego, ale nie wystarczyło to do wywalczenia chociażby punktu.