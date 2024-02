Siatkówka. BBTS Bielsko-Biała - REA BAS Białystok 2:3. Trener nie rzuca słów na wiatr. Miała być niespodzianka i jest!

- Wracamy na zwycięskie tory, nasza gra wygląda coraz lepiej i chcemy potwierdzić to w dwóch najbliższych meczach z zespołami z czołówki. Liczę i to wcale nie po cichu, że przynajmniej jeden z nich wygramy - zapowiadał przed wyjazdem do Bielska-Białej trener REA BAS-u Białystok Krzysztof Andrzejewski .

BBTS Bielsko-Biała - REA BAS Białystok 2:3. Tie-break pod dyktando gości

Okazało się, że szkoleniowiec ekipy ze stolicy Podlasia nie rzuca słów na wiatr, chociaż droga do zwycięstwa z faworytem z Bielska Białej nie była usłana różami. Zaczęło się co prawda od przekonującego zwycięstwa białostoczan do 20, ale potem warunki dyktować zaczęli gospodarze, którzy wygrali do 21 i 14.