Koszykówka. Enea Żubry Chorten Białystok rozbiły Basket Hills Bielsko-Biała i zagrają o półfinał II ligi

Hala Uniwersytetu w Białymstoku wypełniona została w sobotę do ostatniego wolnego miejsca. To dowód na to, jak basket jest popularny w naszym mieście i jak duże jest pragnienie kibiców, by białostoccy koszykarze nawiązali do wspaniałych tradycji koszykówki w stolicy województwa podlaskiego i powrócili do I ligi, a w przyszłości może i na najwyższy szczebel rozgrywek w Polsce.

W sobotę białostoczanie wykonali mały kroczek, by awansować do I ligi pokonując u siebie po raz drugi Basket Hills Bielsko-Biała i awansując do ćwierćfinału II ligi.

Pierwsza kwarta zaczęła się bardzo dobrze dla gospodarzy, którzy z rzędu zdobyli 11 punktów. Niestety, w końcówce stracili swoją przewagę i goście na drugą kwartę wyszli wygrywając 18:17.

Ale to co zrobili gospodarze w drugich 10 minut to majstersztyk. Postawili prawdziwą tamę w obronie pozwalając koszykarzom z Bielsko-Białej na zdobycie zaledwie dwóch punktów. Kibice zaś wiwatowali, gdy Jan Malesa i koledzy co raz to dziurawili kosz rywali. Drugą kwartę podopieczni trenera Krzysztofa Kalinowskiego wygrali 23:2 i do przerwy Żubry prowadziły 40:20.