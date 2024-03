Siatkówka. AZS AGH Kraków - REA BAS Białystok 2:3. Wielkie nerwy, ogromne emocje i szczęśliwy finał

I liga siatkarzy. W play-off czeka MKS Będzin

Rzeczywiście, od trzeciej partii białostoczanie kontrolowali losy potyczki i bez trudu wygrali do 19, 16, a w tie-breaku 15:11. Tyle, że dwa punkty mogły nie wystarczyć do zajęcia miejsca w ósemce. Potrzebne było potknięcie któregoś z konkurentów. Astra Nowa Sól wygrała co prawda we Wrocławiu z Gwardią 3:0, ale za to Lechia Tomaszów Mazowiecki pokonała Bogdankę Arkę Chełm tylko 3:2, co oznaczało, że to właśnie ona zajmie pechowe, dziewiąte miejsce i ma sezon z głowy.