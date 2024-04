Co za pogrom! Zespół Rugby Białystok rozbił Arkę Rumia 116:5

Wynik białostoczan z Arką mówi wszystko i było to najwyższe rezultat w całym sezonie I ligi. 36 punktów to przyzwoite osiągniecie na cały zespół, a tyle oczek w starciu z czerwoną latarnią tabeli zdobył sam Igor Kocimski z zespołu gospodarzy. To najlepiej świadczy o skali pogromu gości z Rumii.

- Dobrze że wygraliśmy wysoko, ale to wcale nie jest powód do euforii. Szkoleniowo to nie był nawet trening, a i korzyści mentalne są praktycznie żadne. Zrobiliśmy swoje, ale nie można spocząć na laurach i trzeba spokojnie przygotowywać się do kolejnych spotkań - komentuje zawodnik i prezes Rugby Białystok Mateusz Perzyna.

Wygrana z Arką sprawiła, że Podlasianie są już pewni co najmniej drugiego miejsca na koniec sezonu, a to oznacza udział w finale. By został on rozegrany w Białymstoku, nasza drużyna nie może dopuścić do utraty przodownictwa w tabeli. Kolejnym krokiem do pozostania w fotelu lidera będzie wyjazdowy mecz z Hegemonem Mysłowice (27 kwietnia).