I liga siatkarzy: REA BAS Białystok - Visła Proline Bydgoszcz 1:3. Była wyrównana walka, ale nie było punktów

Visła Proline Bydgoszcz przed wizytą w stolicy Podlasia z dziewięciu ostatnich spotkań ligowych wygrała osiem, przegrywając jedynie 2:3 w Chełmie z Arką. Dużą siłę ekipa znad Brdy pokazała w pierwszym starciu z REA BAS-em Białystok, wygrywając u siebie 3:0.

- Jesteśmy teraz w zupełnie innym miejscu i chociaż to rywal będzie faworytem, to jestem przekonany, że mecz będzie wyglądał zupełnie inaczej niż spotkanie w Bydgoszczy, w którym gospodarze nie dali nam dojść do głosu - zapowiadał przed potyczką z Visłą trener białostoczan Krzysztof Andrzejewski.