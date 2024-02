Rusza renowacja Parku Planty w Białymstoku. Prace potrwają trzy lata. W przyszłym roku zacznie się tez przebudowa ul. Akademickiej OPRAC.: wal

Teren przy Praczkach został już ogrodzony. Rewitalizacja Plant potrwa do 2026 roku M. Ciasnowska

Rozpoczyna się przebudowa Plant. W ciągu trzech lat najsłynniejszy park Białegostoku ma zmienić się nie do poznania. Znikną asfaltowe alejki, pojawią się now nasadzenia. Rewitalizacja jednej z białostockich perełek ma się przyczynić do zwiększenia atrakcyjności turystycznej stolicy woj. podlaskiego.