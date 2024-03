Do końca roku ma zostać przebudowana ul. Lawendowa w Białymstoku. Zmieni się też organizacja ruchu w tej części os. Zielone Wzgórza

- Remontu Lawendowej wyczekujemy od lat. Tędy chodzimy do kościoła, a także na zajezdnię 12-tki. Młodzież idzie tą drogą do V liceum. Ulica jest bardzo wąska i niebezpieczna. Mijające się auta muszą zwalniać prawie do zera. A piesi to w ogóle uciekają na pobocze, które jest tak powybijane, że można koło zostawić. Dzieciaki strach puszczać same, bo tu nawet chodnika nie ma. Miejmy nadzieję, że po remoncie będzie lepiej - ma nadzieję jeden z mieszkańców os. Zielone Wzgórza.