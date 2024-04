Rowerem w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 4 - 5 maja? Sprawdź proponowane szlaki

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe po woj. podlaskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 04 maja w woj. podlaskim ma być od 10°C do 18°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 2% do 30%. W niedzielę 05 maja w woj. podlaskim ma być od 8°C do 17°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy na południe od Biełegostoku Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,97 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podjazdów: 187 m

Suma zjazdów: 211 m GR3miasto poleca tę trasę rowerzystom

Obwodnica Juchnowiec to szlak rowerowy wiodący od południa Białegostoku po Narwiański Park Narodowy. Szlak oznakowany jest w terenie kolorem zielonym i wiedzie w większości drogami asfaltowymi.

Na odcinku od Stanisławowa aż po Wojszki do pokonania mamy bardzo długi i prosty odcinek, który nie ma końca... jedziemy i jedziemy, aż po horyzont, który jakby cały czas się oddala. Na odcinku z Bogdanki do Juchnowca do pokonania mamy dość ruchliwą szosą, dlatego zdecydowanie nie polecam tej trasy rodzinom z dziećmi. Obwodnica Juchnowiec to szlak dość monotonny ukazujący rozległe pola i łąki południowych stron Białegostoku. Najciekawszym miejscem na szlaku jest dawna cerkiewna wieś Wojszki, w której zobaczymy wiele przepięknych starych drewnianych domów - każdy w innym kolorze, zdobieniu drzwi i okiennic. Inną ciekawostka jest cerkiew parafialna w Kożanach. Jednak prócz tych dwóch wsi nic innego specjalnie nie zobaczymy, dlatego dla własnego bezpieczeństwa trasę najlepiej pokonać samochodem.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Białegostoku

🚲 Trasa rowerowa: Okolice Łap Początek trasy: Choroszcz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 81,69 km

Czas trwania wyprawy: 381923 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podjazdów: 621 m

Suma zjazdów: 630 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę rowerzystom

Trasa lekka, po asfalcie, krótka, dobra na upały :)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Do Puszczy Ladzkiej (Puszcza Białowieska) Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,89 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 292 m

Suma zjazdów: 281 m Trasę dla rowerzystów poleca Tourbike Dzień czwarty naszego pobytu. Czas by zobaczyć coś innego, przynajmniej z nazwy.

Wybór padł na tereny na pn-zach od Puszczy Białowieskiej - Puszczę Ladzką. Samochodem jedziemy do Narewki, parkujemy tuż przed Zablotczyzną. Tu przesiadamy się na rowery. Jedziemy piękną szutrową drogą leśną przez Bernackie Most do Podborowiska, tam kilka ciekawych drewnianych chałup. Z Podborowiska kręcimy prosto na północ leśnym duktem przez całą puszczę. Niestety roje wściekłych 'łosiowych' nie pozwoliły się nam zatrzymać. Tego dnia wchodziły nawet do oczu. Piękne lasy sosnowe, dębowe, grabowe i kilka bobrowisk mignęło nam tylko po drodze. Po ok 5 km jazdy dukt łączy się z niebieskim szlakiem rowerowym 'Do Puszczy Ladzkiej'. My zmieniłyśmy tutaj plan naszej podróży. Okazało się, że mamy sporo czasu zaoszczędzonego na szybkim przejeździe przez całą puszczę. Zatem zamiast kierować się z powrotem do Narewki, jedziemy w przeciwną stronę do spokojnej wioski Rybaki z malą kaplicą cerkiewną.

Na mapie w odlegości ok 1 km od wioski widać drewnianą cerkiew. Jest po drugiej stronie rzeki Narew, mostu jednak nie ma. Tubylec podpowiada nam, że jest drewniana kładka. Docieramy do przepięknej doliny Narwi, idealne miejsce na odpoczynek.

Skit pw. św. św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczarskich w Ordynkach.

600-metrowa kładka przez szuwary oddziela wieś od obiektu. Wieś jest przeciwieństwem tego zaledwie 5-letniego obiektu otoczonego fosą. Jest biedna, brzydka, murowana.

Dwa kilometry od Ordynek, w środku lasu, na malej polanie leśnej jest jeszcze jedna cerkiew drewniana, zabytkowa. Jakby zapomniana, z małym cmentarzem, gdzie lokalni chowają swoich bliskich. Niestety, znalezienie jej zajęło nam sporo czasu i wymagało dużej determinacji. Czas wracać. Drogą asfaltową kierujemy się na Planty, później Suszcze. Czerwonym szlakiem rowerowym 'Podlaski Szlak Bociani' zjezdżamy przez Eliaszuki do Starego Lewkowa (tu drewniana zabytkowa cerkiew pw. św. św. Piotra i Pawła z XVIII w. Dalej do Podlewkowa, Szuszczego Borku i Zabłotczyzny.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Hajnówki

🚲 Trasa rowerowa: Zambrów - Grodno: dzień I Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 194,84 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 203 m

Suma podjazdów: 1 996 m

Suma zjazdów: 1 949 m R_krzysztof poleca tę trasę rowerzystom

Wyjazd do Grodna. Wyruszając nie wiedzieliśmy co nas tam czeka. Nie spodziewałem się, że będzie to jedna z bardziej fantastycznych wypraw jakie przeżyłem. Ale po kolei. Wyruszyliśmy do Białegostoku wzdłuż S8. Chcąc ominąć roboty drogowe objechaliśmy je przez Zawady i Stare Jeżewo. Białystok objechaliśmy od strony Fast co pozwoliło nam na jazdę ulicami a nie ścieżkami z polbruku. Pierwszy przystanek zaplanowany był Supraślu na obiad. Niestety Supraśl nas troszkę zmoczył a właściwie to zmoczył nam buty. Wszystko inne szybko wyschło a buty niestety przez cały dzień pozostawały wilgotne. W Kopnej Górze skierowaliśmy się do Bohonik. Trochę mam żal, że nie ma tam kierunkowskazu na Sokółkę czy na Bohoniki. My w porę zreflektowaliśmy się ale grupa z Mazowiecka nadłożyła dobre 30-40km. Niestety przez to musieliśmy około godziny czekać na nich w Kuźnicy. Odprawa graniczna po polskiej stronie to formalność, za to obawialiśmy się białoruskiej. A tu...SZOK. uśmiechnięci, pomocni. Niestety musieliśmy swoje odstać a właściwie odsiedzieć w oczekiwaniu na deklaracje, których nie mieliśmy, a które nam dostarczyli i pomogli wypełnić. Dalsza droga do noclegu to już powolna wspinaczka. Dla tych, którzy mieli ponad 100km w nogach była udręką...my nie powiem bardziej na luzie. Na miejsce dotarliśmy ok 20-21. Czas tam o godzinę do przodu :). Pierwsze spostrzeżenie...kierowcy tu nie trąbią na rowerzystów!!!!! Niewyobrażalne....NIE TRĄBIĄ!!! żeby nie było tak miło to powiem, że czasem dość blisko mijają. Ale zawsze bezpiecznie i bez szaleństw. Drogi...poza samym odcinkiem przy dojeździe do przejścia granicznego od strony Grodna, gdzie nawierzchnia posypana jest grysikiem to dałbym nawet 5/6. Po tak wyczerpującym dniu na powitanie i wstępny posiłek dostaliśmy czarny salceson, słoninę, czarny chleb i po kieliszku najlepszej regionalnej wódki :)....ależ to było smaczne :D. Później ruska bania z rózgami i dopiero właściwa kolacja :).

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Zambrowie

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie: Goniądz-Twierdza Osowiec Początek trasy: Goniądz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,95 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podjazdów: 188 m

Suma zjazdów: 178 m Trasę dla rowerzystów poleca Kanczi_waw

To był nasz jedyny dzień bez sakw w ciągu całego wyjazdu. Nagrany niestety został odcinek tylko z Goniądza do Twierdzy, ponieważ dosyć długo ją zwiedzaliśmy, resztę trasy dorysowałem tak, jak się przemieszczaliśmy. W sumie dosyć łatwy i przyjemny odcinek typowo odpoczynkowy, prawie cały czas po płaskim, bez jakiś większych przewyższeń. Więcej szczegółowych informacji i fajnych zdjęć znajdziecie w waypointach. Parę zdjęć z twierdzy zamieściłem dodatkowo, lecz nie są one ujęte w poszczególnych waypointach.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: 19.06. do Kruszewa Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 114,85 km

Czas trwania wyprawy: 389772 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 1 346 m

Suma zjazdów: 1 340 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę Dzisiejsza traska to 57 km, czas netto 4h 30 min, brutto 5h 40 min. Można spokojnie zrobić tę traskę jako całodniowy wypad, można odbić w Śliwnie na Waniewo i przejść sobie przez kładkę przez Narew. Niedaleko jest wieś Kruszewo z pozostałością młyna i urwanego mostu, z którym wiąże się ciekawa historia: "Na przełomie XIX i XX wieku przez narwiańskie bagna prowadziła carska droga strategiczna. W 1903 roku Rosjanie wybudowali tu drewniany most łączący Kruszewo z Kurowem. Miał on długość 365 metrów. Podczas I wojny światowej budowla uległ zniszczeniu. Most odbudowano w 1928 roku i ponownie zniszczono w 1939. Obecnie pozostały po nim groble, kikuty pali powbijanych w dno rzeki i betonowe przyczółki. Pozostałości po moście są atrakcją Narwiańskiego Parku Narodowego. Znajdują się tam doskonałe miejsca widokowe."

Jest też legenda związana z tym mostem. Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Białegostoku

🚲 Trasa rowerowa: Bo gdy listopad się kończy... Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 112,79 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 112 m

Suma podjazdów: 1 052 m

Suma zjazdów: 1 027 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

Bo gdy kończy się listopad, trzeba być przygotowanym na wszystko. Nie dość, że wiatr, niska temperatura, to jeszcze deszcz i deszcz ze śniegiem. Tym razem za półmetek obraliśmy sobie Nur, w którym dawno już nie byliśmy. To tam mieści się bardzo klimatyczny lokal u Pana Wacka. Lubimy tam odpocząć, poczuć klimat lat 70., bo chyba w tamtych latach przeżywał swoje prosperity. Posiedzieć z tamtejszymi mieszkańcami, a czasem i jakiś "folklor" się trafi. :) Jest możliwość posłuchania opowieści "z mchu i paproci" :). Po drodze zajechaliśmy do Zuzeli. To mała wieś na pograniczu Mazowieckiego i Podlaskiego, w której urodził się kardynał Stefan Wyszyński. W starej szkole mieści się małe muzeum, które można odwiedzić. Nur. Chciałoby sie powiedzieć, ze miasteczko ale właściwie to wieś, ktora kiedyś posiadała prawa miejskie a teraz bez przemysłu, turystyki jakoś sobie żyje. Dzieki wójtowi i jeszcze kilku osobom odmalowano stare drewniane domki.

Ciechanowiec. Tyle razy juz przeze mnie opisywane, ze pomine tym razem. Poza skansenem, warto odwiedzic ryneczek, cerkiew oraz stara synagoge. Kuczyn i Klukowo obie wsie kościelne związane z rodem Kuczyńskich. Rosochate kolejna kościelna wieś ze starym kościołem..kiedyś bede musiał wejść do środka...może jak bedzie cieplej :D Za Kuczynem zaczął nas moczyć deszczyk a za Klukowem dopadł nas śnieg z deszczem. Cala trasa asfaltowa. Oceniam nawierzchnie na 5 w 6pkt skali.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Zambrowie

🚲 Trasa rowerowa: ziołowy zakątek, kolejny raz Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 143,9 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 148 m

Suma podjazdów: 1 250 m

Suma zjazdów: 1 226 m Trasę dla rowerzystów poleca R_krzysztof

Jeśli nie ma pomysłu na cel wyprawy to... Ziołowy Zakątek. Tam zawsze milo jest zajrzeć. Co prawda listopad nie jest odpowiednia pora na zwiedzanie ziołowego ogródka, ale można pocieszyć oko "nowymi" nabytkami oraz bez tłoku i długiego oczekiwania spożyć coć w karczmie. Jak dla mnie najgorszym odcinkiem jest dojazd z Małyszczyna do Korycin. Droga to żwirowy, bity, leśny dukt, który o tej porze roku miejscami zamienia się usiane kałużami, trudne do przejechania rowerami szosowymi grzęzawisko. Właśnie na ostatniej kałuży przed asfaltem zaliczyłem borowinową kąpiel. Wspominałem o "nowych" nabytkach. Rok temu do Ziołowego Zakątka został sprowadzony stary kościółek z pobliskiego Grodziska i usadowiony na polanie. Miałem jeszcze szczęście zobaczenia go w pierwotnym miejscu zbudowania i "odrestaurowania" w nowym. O ile blacha na dachu w starym kościele nie raziła, to teraz jakoś nie pasuje mi. Samo miejsce, gdzie go postawiono na nowo, wiele przez to zyskało.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Zambrowie

🚲 Trasa rowerowa: Białystok- Narwiański PN- Łochów Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 204 km

Czas trwania wyprawy: 32 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 774 m

Suma zjazdów: 828 m Maciejkicior87 poleca tę trasę Trasa do Szepietowa prowadzi głównie drogami asfaltowymi. Bardzo mało jest odcinków gruntowych a jak są, to dobrze ubite i równe. Natomiast na odcinku od Szepietowa do Łochowa, połowa trasy prowadzi drogami gruntowymi a raczej dojazdowymi do pól. Jest dużo kolein i dołów.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Białegostoku

🚲 Trasa rowerowa: Murale z Wizny Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 78,67 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 148 m

Suma podjazdów: 931 m

Suma zjazdów: 1 029 m Trasę dla rowerzystów poleca R_krzysztof

Doszły mnie słuchy, że w Wiźnie pojawiły się nowe murale. Coż robić...trzeba jechać. Tak jak wcześniejsze trasy tak i dzisiejsza wiodła wzdłuż S8. Naprawde teraz można sobie spokojnie pomykać do Rutek czy do Mężenina bez strachu w oczach, że zostanie się rozjechanym przez TIRa. Pogoda nie była zbyt sprzyjająca, chłodno i dość wietrznie. Szczególnie odcinek od Rutek Kossak przez Grądy Woniecko do samej Wizny. Wiało dość mocno. Klucze dzikich gęsi przelatywały co chwila, kilka łabędzi majestatycznie żeglujących po rozlewiskach oraż kaczek krzyżówek....bocianów ni widu ni słychu. Gniazda wzdłuż trasy nadal puste. Poszukiwanie nowych murali tylko połowicznie udało się. Jeden znalazłem ale na drugi nie mogłem natrafić. Co gorsza, kogokolwiek spytałem to nie umiał mi pomóc. Dziwne bo Wizna jest naprawdę dość mała. Z drugiej strony będzie po co wracać :)

Żurawie. Według różnych , że mural inspirowany jest twórczością Józefa Chełmońskiego. Min obrazem "Krzyż w zadymce" oraz "Zurawiami". Jesli wjeżdża się do Wizny od strony kościoła to pierwszy mural jest na wprost. Fakt pod górke ale widać :) Twarze spod Monte Cassino. Mural powstał jako trzeci w kolejności i przedstawia mieszkańców Wizny, którzy walczyli pod Monte Cassino. 30 wiźniaków zdobywało wzgórze, dwóch zostało tam na zawsze i to w hołdzie tym mieszkańcom powstał ten mural. Trochę pstry, ale ma swój urok i przesłanie Polskie Temopile - chyba najsłynniejszy mural z Wizny. Pierwszy jaki wogole powstal i jest powiększeniem malej fotografi z 1939r, na której są polscy jeńcy. Malowidło powstało dokładnie w miejscu, w którym zostało zrobione zdjęcie.

Kapitan (pośmiertnie awansowany na majora) Władysław Raginis. Dowódca SGO Narew, którego symboliczny grób jest kilka kilometrów od Wizny w Górze Strękowej.

jedno z ostatnio namalowanych murali upamietniających Żołnierzy AK Placówki Wizna. Malowidło znajduje się na ścianie dawnej siedziby żandarmerii, która w czasie wojny kilka razy była atakowana, przez "akowców" Droga do raju....mural upamiętniający wywózki mieszkańców Wizny na wschód, na stepy Kazachstanu i na SYberie w okresie II Wojny Światowej Droga powrotna tą samą trasą tyle, że z wiatrem przez dużą część :).

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Zambrowie

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne.

Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Podlaskie: najciekawsze atrakcje tajemniczego regionu Polski

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.