Ścieżki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 18 - 19 maja? Pomysły na jednodniowy wypad

Rozmyślasz nad wyprawę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Proponujemy 10 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim przygotowaliśmy na weekend.

Trasy rowerowe w woj. podlaskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 maja w woj. podlaskim ma być od 8°C do 23°C. Nie powinno padać. W niedzielę 19 maja w woj. podlaskim ma być od 11°C do 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 6% do 45%. 🚲 Trasa rowerowa: Do Pętowa Początek trasy: Mońki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 58,45 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podjazdów: 561 m

Suma zjazdów: 532 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę rowerzystom Pogoda dopisała. Pociągiem do Knyszyna (bilet 13 pln + 7 pln za rower), ale komfort jazdy na duży +. Fajne tereny do obserwacji ptactwa i nie tylko. Dużo otwartej przestrzeni sprawia, że widać każdą zwierzynę i niekiedy da się to uchwycić. Fajny odcinek jest od miejscowości Góra do Tykocina (około 5 km). Jedziemy wzdłuż starorzecza rzeki i póki nie jest ono zarośnięte, można podpatrywać różności przyrodnicze :) Polecam bardzo, bo za jakiś czas, jak to wszystko zarośnie, będzie zupełnie inny klimat, czego nie omieszkam umieścić. W Pentowie jest wejście płatne (4 pln). Bociany przyleciały tydzień temu i cały czas przylatują, można też pojeździć konno (oddzielnie płatne) i coś zjeść w dworku. W ramach biletu można zwiedzić galerię zdjęć. Rowery można wprowadzić na teren dworu. Jest duża wieża obserwacyjna. Pracuję nad filmikiem, zapowiadają się fajne ujęcia.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Mońkach

🚲 Trasa rowerowa: Białystok- Narwiański PN- Łochów Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 204 km

Czas trwania wyprawy: 32 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 774 m

Suma zjazdów: 828 m Maciejkicior87 poleca tę trasę Trasa do Szepietowa prowadzi głównie drogami asfaltowymi. Bardzo mało jest odcinków gruntowych a jak są, to dobrze ubite i równe. Natomiast na odcinku od Szepietowa do Łochowa, połowa trasy prowadzi drogami gruntowymi a raczej dojazdowymi do pól. Jest dużo kolein i dołów.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Białegostoku

🚲 Trasa rowerowa: Zambrów - Siemień - Giełczyn Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 63,33 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 561 m

Suma zjazdów: 570 m R_krzysztof poleca tę trasę

Trasa, która zahacza o punkt widokowy na rozlewisko Narwi w Siemieniu. Wiosna ze wskazaniem na lato. Temperatura przekroczyła dobrze ponad 20 st. C. Słońce, ale niestety przy dość dużym wietrze. Od Lutostani fajna ścieżka rowerowa podciągnięta pod Green Velo. Po zjechaniu do Pniewa widok zaczyna się całkiem przyjemny.... Po jednej stronie rozlewisko Narwi, a po drugiej całe stoki pokryte zawilcami i przylaszczkami - na przemian biały i niebieski kobierzec. Później odbiłem w kierunku Giełczyna. Dawno nie jeździłem przez Giełczyn... Myslałem o podjechaniu do masowej mogiły mieszkańców Łomży zamordowanych w okresie II wojny światowej.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Wilkowyje/ Jeruzal Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 258,44 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 118 m

Suma podjazdów: 1 666 m

Suma zjazdów: 1 686 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

Ze względu na długość trasy oznaczyłem ją jako trudną. Sama trasa bardzo spokojna, bez większych podjazdów. Niestety powrotna droga w dużej części kolejny raz była pod wiatr. Ale po kolei. Wiadomo, start z domu i kierunek Czyżew, Nur i Ceranów. W tym ostatnim należy skierować się na Kosów Lacki. W związku z tym, że pół roku temu tą trasę pokonywałem jadąc do Liwia więc nie ma sensu na nowo opisywać jej. W Liwie odwiedziłem Zamek i dalej w kierunku Kałuszyna. Tu przed Kałuszynem wyjeżdża się na bardzo ruchliwą trase E2 Warszawa - Terespol. Na szczęście jest bardzo szeroki margines i można spokojnie jechać. W Kałuszynie odwiedziłem Złotego Ułana i poinformowany przez przechodnia o odpowiednim kierunku udałem sie do Jeruzal czyli filmowych Wilkowyji z serialu Ranczo. Jeruzal to mała wioska i nie ma nigdzie na drogowskazach, chociaż patrząc na rzesz odwiedzających może warto postawić kilka tablic informacyjnych?

Mamrot, którego całymi torbami wykupują turyści kosztuje w sklepie U Krysi całe 5 zł. Ja nie skusiłem się, ale pozwoliłem sobie na ławeczce wypić piwko ...oczywiście bezalkoholowe. Droga powrotna jak już wspomniałem biegła pod wiatr. W ostatnim czasie, niestety wieje on dość silnie. Po dojechaniu do Kosowa postanowiłem urozmaicić sobie drogę i....i to był błąd. Skierowałem się do Treblinki. LUDZIE !!!! ŻE TEŻ JESZCZE ISTNIEJĄ TAKIE DROGI?!?!?!?!?!?!?! TAM CIĄGNIKI CHYBA GUBIĄ KOŁA. CHCIAŁBYM WYSŁAĆ TĄ DROGĄ URZĘDNIKA ODPOWIEDZIALNEGO O POSTAWIENIE NA DRODZE KOSÓW LACKI - OSTRÓW MAZOWIECKA ZAKAZU PORUSZANIA SIĘ ROWERAMI I SKIEROWANIA ICH NA TA PIEKIELNA DROGĘ. nIECH BY PRZEWIÓZŁ SWÓJ .... I ZOBACZYŁ JAKA TO WIELKA ATRAKCJA. :( Chwilami ryzykowałem mandat za jazdę mimo zakazu po drodze krajowej ale uwierzcie mi...nie da się tamtędy jechać. 12km koszmaru!!!! Później już było dobrze. Małkinia i Andrzejewo. Żeby nie ten odcinek w okolicach Treblinki to można by było dać naprawdę wysoką ocenę za nawierzchnie trasy. Wczoraj dałbym 1 ale dziś dam 3+/6

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: turystycznie na koniec kwietnia Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 111,63 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 1 079 m

Suma zjazdów: 1 056 m Rowerzystom trasę poleca R_krzysztof

Koniec kwietnia nie zapowiadał się zbyt dobrze. Ranek przywitał wielkimi kałużami po nocnej ulewie, temperatura bliska zeru....brrrrr. Towarzystwo rozjechało się na "majówkę" po całym świecie....i jak tu zmobilizować się na coś dłuższego?

Po pierwsze, trzeba się po prostu ruszyć a reszta to już tylko kwestia pomysłu i "fantazji" :). W związku z tym, że samotnie przyszło mi jeździć więc mogłem w turystycznym tempem sobie pomykać przed siebie.

Za pierwszy cel postawiłem sobie dojechanie do wsi Cibory-Kołaczki. Znajduje się tam kościółek z końca XVIIIw, który pierwotnie znajdował się w pobliskich zawadach a w 1980 roku przeniesiony do Cibor. Niestety kolejny raz spóźniłem się o kilka minut i nie mogłem zajrzeć do środka. We wsi Zalesie Łabędzkie należy skręcić w kierunku Zambrzyc Jankowo. Droga niestety (dla szosówek) droga jest szutrowa, co za tym idzie należy uważać na różnego typu pułapki typu dziur i piaszczystych poboczy. Na szczęście droga dość dobrze ubita lecz fragment przez las to już inna bajka. Ale przejechałem czyli można również szosowym rowerem to pokonać. Sam dojazd do S8, która jest w budowie jest trochę uciążliwy ze względu na zalegające kamienie i błoto. Ale to raptem 500m więc w najgorszym razie można ten odcinek przejść.

Kolejny cel - Wizna a wcześniej Góra Strękowa ze swoim "Wzgórzem 126", czyli linia obrony SGO "Narew" w wojnie obronnej w 1939 pod dowództwem kpt W. Raginisa. Żeby tam się dostać to trzeba zjechać z asfaltu i przejechać ok 400m piaszczystą, rozjechaną przez samochody i quady dróżką. Na wzgórzu jest punkt widokowy na dolinę Narwi, jest wiata , pod którą można odpocząć. Lecz najpierw trzeba pokonać odcinek Carskiego Traktu z jego naprawdę koszmarnym asfaltem. Kłopot w tym, że w każdej chwili na jezdnie lub na pobocze może wyjść łoś lub inny zwierzak a tu trzeba uważać, żeby nie najechać na jakąś dziurę. Co prawda udało mi się wypatrzeć w przecince króla tutejszych lasów, lecz gdy próbowałem wyjąć aparat on już zniknął w lesie.

Wizna - zjeżdżona przeze mnie dość dokładnie lecz za każdym razem coś nowego dorzucam do wspomnień. Tym razem mural poświęcony por Stanisławowi Brykalskiemu, który był dowódcą artylerii na odcinku Wizny w 1939. Poprzednim razem nie mogłem go, tzn murala, namierzyć a znajdował się na przeciwko pozostałych dwóch. Powrót do domu wzdłuż rozlewiska Narwi. O ile ptaków nie było zbyt wiele to ich miłośników całe zastępy. Uzbrojeni w wielkie lornetki i teleobiektywy oblegali pobocza drogi do Grąd Woniecko. W Cholewach mogłem w końcu zjechać do lasu i odwiedzić mogiłę 1000 obywateli polskich żydowskiego pochodzenia zamordowanych w 1941 przez niemieckich oprawców. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć informacji na temat tej zbrodni. Jak wspomniałem trzeba uważać na nawierzchnię. Szutr, dziury w asfalcie więc dam notę 3 na 6.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Do Siemianówki Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 53,48 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podjazdów: 192 m

Suma zjazdów: 186 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Fotoimpresje

Wyjechaliśmy z Suszczego Borka w kierunku Narewki szosa łatwa, asfaltowa, potem w kierunku Nowego Masiewa i tam w lewo przez las wzdłuż granicy z Białorusią droga gruntową ale twardą. Dopiero za lasem droga zrobiła się bardziej piaszczysta. Przez wieś Babia Góra prze która prowadzi droga brukowana kamieniami dotarliśmy do Siemianówki, odpoczynek na wieży widokowej i dalej znów lokalną asfaltówką przez Tarnopol Lewkowo Nowe i Grodzisk do Narewki na obiad a z Narewki tą samą drogą powrót na kwaterę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Hajnówce

🚲 Trasa rowerowa: Kółko po Biebrzańskim Parku Narodowym Początek trasy: Goniądz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 1 350 m

Suma zjazdów: 1 352 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca RoweremPoPodlasiu

Trasa nieduża, 32 km, upalnie i niestety strasznie dużo gzów, taka ilość, że musieliśmy się ewakuować z przepięknych terenów, gdzie jest masa łosi i innych zwierząt. Wniosek jest taki, by odcinek między miejscowością Kapice a Wólka Piaseczna (tam nas dopadły i zjadły gzy :( ) zwiedzić albo na jesień, albo na wiosnę i tak zamierzam zrobić.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: powrót z Drohiczyna Początek trasy: Siemiatycze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 79,36 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 71 m

Suma podjazdów: 546 m

Suma zjazdów: 541 m R_krzysztof poleca tę trasę Powrót z Drohiczyna przez Ciechanowiec i Muzeum Wsi Polskiej.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Siemiatycz

🚲 Trasa rowerowa: Po obrzeżach Narwi Początek trasy: Bielsk Podlaski

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 86,2 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 725 m

Suma zjazdów: 723 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca RoweremPoPodlasiu Dzisiejsza traska: 86 km, dużo słońca, ale i dużo bardzo wody - i tej wypitej, i tej do kąpieli. Można kąpać się praktycznie wszędzie, a nawet można przekroczyć Narew wpław ze względu na niski stan wody, rower na ramię i przekraczamy rzekę w dowolnym miejscu, woda daje fajną ochłodę.

Traska dość atrakcyjna widokowo i godna polecenia. Niestety temperatura dawała się mocno we znaki podczas jazdy. Pociąg 08.13 ze stacji Białystok (15,50 pln w tym 7 pln za rower), ja wysiadłem w Rajsku. Po drodze jest wiele miejsc, gdzie można biwakować, i kwater agroturystycznych.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Bielsku Podlaskim

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem nad Narew Początek trasy: Wasilków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,82 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podjazdów: 128 m

Suma zjazdów: 169 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Guber Trasę rowerową dookoła gminy Juchnowiec Kościelny rozpoczynamy w miejscowości Lewickie. Tam jedziemy przez wieś asfaltową drogą, przejeżdżamy przez przejazd kolejowy i dalej prosto docieramy do skrzyżowania. Po prawej mamy wieś Brończany, my skręcamy w lewo. Jedziemy pod górkę, przez las, mijamy po lewej stronie stadninę koni i wjeżdżamy do miejscowości Stacja Lewickie. Przejeżdżamy przez wieś cały czas prosto i dojeżdżamy asfaltową drogą do Juchnowca Kościelnego. Na skrzyżowaniu przy zabytkowym kościele skręcamy w prawo, a następnie po zjechaniu z górki skręcamy w lewo. Kierujemy się cały czas prosto, po około dwóch kilometrach dojeżdżamy do miejscowości Wólka. Tam również jedziemy prosto, dojeżdżając do Biel. Po drodze możemy podziwiać piękne widoki na pola uprawiane przez tutejszych ludzi. W Bielach kierujemy się cały czas prosto. Mijamy miejscowość Złotniki i po niespełna dwóch kilometrach dojeżdżamy do Tryczówki. Tam skręcamy w prawo, kierując się do Doktorc. Drogą jest piękny tunel z drzew, przez który mamy przyjemność przejeżdżać. Dojeżdżamy do Bogdanek, gdzie na najbliższym skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Jedziemy cały czas asfaltową drogą, mijamy Dorożki i po około 3 kilometrach dojeżdżamy do miejscowości Czerewki. Tam skręcamy w prawo i dalej asfaltową drogą kierujemy się w stronę miejscowości Lesznia. Po drodze przejeżdżamy przez przejazd kolejowy. W Leszni skręcamy w prawo do Doktorc, gdzie niespełna po 500metrach możemy podziwiać piękne rozlewiska rzeki Narwi. Znajduje się tam również kąpielisko i niewielka plaża nad rzeką. Przejeżdżając przez most w Doktorcach dojeżdżamy do Strabli. Po lewej stronie mijamy kościółek i jedziemy prosto w stronę stacji PKP. Tam nasza wycieczka dobiega końca.

Ze Strabli można wrócić do Białegostoku Autobusem Szynowym.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Wasilkowa

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Podlaskie: najciekawsze atrakcje tajemniczego regionu Polski

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.