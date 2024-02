Ranking Wspólnoty "Sukces kadencji 2018–2023". Jak wypadają miasta i gminy z woj. podlaskiego?

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, tym bardziej, że dzisiaj są moje urodziny. Cieszę się, że ta ciężka praca, którą wspólnie z miejskimi radnymi wykonujemy została doceniona nie tylko przez mieszkańców, ale również zewnętrzny ranking. Dodajemy nam to siłę i energii do dalszej pracy. Chciałem w szczególności podziękować mieszkańcom, ponieważ pracujemy dla nich i spełniam ich oczekiwania - przekazał burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz.

Jeśli chodzi o miasteczka najwyżej spośród miast z woj. podlaskiego znalazł się Supraśl (31 miejsce na 631).

Widocznie nie schodzimy z tego tempa rozwoju. W innym rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina Dobra do Życia” według wskaźnika jakości życia, to właśnie Supraśl uplasował się na pierwszym miejscu w województwie. Oznacza to, że nie zwalniamy tempa. Jesteśmy dostrzegalni i nie powinniśmy schodzić z tej drogi rozwoju - podkreślił burmistrz Supraśla dr Radosław Dobrowolski.