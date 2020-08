Radni miasta Białystok zdecydują o przekazaniu Suwałkom pieniędzy na nauczanie religii. Chodzi o starobrzędowców

Zgodnie z tym porozumieniem na poniedziałkowej sesji [24.08.2020] białostoccy radni mają dokonać zwiększenia wydatków miasta o 596 zł.

Podobne porozumienia były zawierane od 2016 roku.

- Jeśli będzie potrzeba, to zostanie zawarte także w nowym roku szkolnym

- dodaje Kamila Bogacewicz.

Staroobrzędowcy to potomkowie Rosjan, którzy przywędrowali na nasze ziemie w XVIII wieku z powodu rozłamu w ich religii. Spowodował go patriarcha Nikon, który postanowił upodobnić obrzędy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego do greckich. Reforma podzieliła społeczeństwo. Staroobrzędowcy to ci, którzy zmian nie chcieli i z tej racji byli bardzo prześladowani.

W Polsce najwięcej zamieszkuje Suwalszczyznę. Czynne świątynie staroobrzędowców (molendy) znajdują się w Suwałkach, w Wodziłkach i Grabowych Grądach. W tej ostatniej miejscowości doszło kilka lat temu do podziału wśród staroobrzędowców. Wyodrębnił się wtedy Staroprawosławną Cerkiew Staroobrzędowców