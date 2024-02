Szkolny budżet partycypacyjny w Białymstoku. Każda szkoła średnia może pozyskać cztery tysiące złotych

Składane projekty będą mogły dotyczyć wydarzeń, inicjatyw i innych działań na rzecz szkolnej społeczności, wyposażenia przestrzeni szkolnej, wdrażania udoskonaleń organizacji szkoły, które służą uczniom. Projekt będzie mógł zgłosić każdy uczeń szkoły pod warunkiem, że jego pomysł poprze pisemnie co najmniej 15 uczniów. Każda szkoła biorąca udział w SBP będzie zobowiązana do przeprowadzenia akcji promocyjno-informacyjnej wśród uczniów. Weryfikacji projektów w placówkach będzie dokonywał zespół powołany przez dyrektora placówki, w którego skład wejdą nauczyciele i uczniowie nieskładający projektów. Zwycięskie projekty będą realizowane przez dyrekcję w porozumieniu z autorami pomysłów.

Wśród szkół, które chcą kontynuować swoją przygodę ze szkolnym budżetem partycypacyjnym jest X Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku.

- W naszej szkole uczniowie czują się wysłuchani i czują, że mają moc. Wiemy, że możemy współdecydować o środowisku, które nas otacza - przyznaje uczeń Kamil Dębowski.

Jednym z projektów, które zostały zrealizowane tu w ramach szkolnego budżetu obywatelskiego, jest wygodna kanapa stająca w szkolnym korytarzu.

Każda szkoła, która będzie chciała wziąć udział w projekcie, musi do 15 maja złożyć deklarację do Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego. Uczniowie będą mogli zgłaszać swoje projekty od 9 września do 30 września. Będą one weryfikowane do 11 października. Następnie ruszy głosowanie. Realizacja wybranych projektów musi nastąpić do 20 grudnia.

