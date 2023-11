Gruzińska delegacja na Podlasiu poznaje Szkolny Budżet Partycypacyjny

We wtorek (21 listopada) Gruzini spotkali się ze społecznością Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy i tutejszym samorządem.

Przedstawiciele m.in. Ministrowa Edukacji Gruzji, Kuratoriów Oświaty w Tbilisi oraz innych instytucji, w sumie 12-osobowa delegacja, przyjechała na Podlasie w ramach wizyty studyjnej we współpracy z Fundacją SocLab.

Trzy edycje projektu w Choroszczy

Placówka z ramienia Fundacji SocLab już trzykrotnie realizowała projekty Szkolnych Budżetów Partycypacyjnych. W tym procesie współuczestniczył zawsze samorząd Gminy Choroszcz, dotując uczniowskie inicjatywy.

Choroszcz była prezentowana Gruzinom jako społeczność wzorcowa pod względem realizacji i współpracy.

W I edycji SBP, pozyskując po 2 600 zł z Narodowego Instytutu Wolności oraz Gminy Choroszcz, uczniowie z SP Choroszcz zakupili ławki ogrodowe, hamak ogrodowy oraz sprzęt sportowy, m.in. piłki do rugby (było to inspiracją do stworzenia drużyny rugby w Choroszczy).