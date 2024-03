USK będzie się dzielił matczynym mlekiem. Podpisano umowę z trzema podlaskimi szpitalami wojewódzkimi

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku Cezary Nowosielski podkreślał, że inicjatywa utworzenia laboratorium gromadzącego pokarm naturalny jest bardzo cenna:

Dla dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Adama Szałandy utworzenie Banku Mleka Kobiecego w Białymstoku ma jeszcze inny wymiar:

– Suwałki to są kresy województwa i ta dostępność do procedur medycznych wspomagających proces leczenia najmłodszych pacjentów jest troszeczkę utrudniona. Utworzenie banku i dostęp do tego pokarmu stwarza nowe procedury, umożliwiające tym naszym najmłodszym pacjentom jak najszybszy powrót do zdrowia – mówił.