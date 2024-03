Przewidywany skład Jagiellonii na mecz ze Śląskiem. Wraca Czech, ale zmian może być więcej

- Jeśli przeciwnik otwiera spotkanie, to może kontrolować je poprzez bronienie, a my musimy jeszcze mocniej atakować, angażować większą liczbę zawodników, bo wiadomo, że trzeba gonić wynik - przekonuje trener Adrian Siemieniec. - W innym scenariuszu, kiedy to my pierwsi strzelamy gola, to przeciwnik musi się otworzyć, musi atakować, bo trudno, żeby bronił rezultatu 0:1 - dodaje.