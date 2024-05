Przewidywany skład Jagiellonii na mecz z Wartą. Rzucają do boju wszystko, co najlepsze

Przewidywany skład Jagiellonii. Jedne Hiszpan wypada, drugi wraca

Poważnym wzmocnieniem w porównaniu do starcia z Piastem będzie za to powrót po pauzie za kartki Adriana Diegueza. Lider defensywy jest niezwykle ważną postacią Jagiellonii nie tylko w poczynaniach obronnych, ale i przy konstruowaniu akcji ofensywnych. Z pewnością z hiszpańskim stoperem w składzie Żółto-Czerwoni będą znacznie groźniejsi w ataku.

Przed meczem Jagiellonia - Warta. Trener gości: To jest koniec i potem nie ma nic

Co ciekawe, Romanczuk i pozostali Jagiellończycy spotkają się kilkoma byłymi kolegami klubowymi, bo w ekipie z Poznania występuję aż trzech piłkarzy, mających w sportowym życiorys występy w zespole Dumy Podlasia. Są to:

- Kilku zawodników dochodzi do siebie i prawdopodobnie będzie nas wystarczająco dużo, by wsiąść do autokaru do Białegostoku w komplecie - powiedział na konferencji prasowej trener Szulczek dodając, że jego zespołowi na pewno nie zabraknie na stadionie przy Słonecznej motywacji. - To jest koniec i potem nie ma już nic. Dlatego nawet z urwaną, czy złamaną nogą trzeba wyjść na boisko i grać - przekonuje opiekun Warty.