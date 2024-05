Przed meczem Jagiellonia - Warta. Kapitan Jagi Taras Romanczuk: Dla takich chwil gra się w piłkę nożną

Przed meczem Jagiellonia - Warta. Widać, że całe miasto żyje tym spotkaniem

- Widać, że całe miasto żyje tym meczem i czeka na niego bardziej niż na jakieś święto państwowe. Oczywiście, my też już nie możemy się doczekać spotkania z Wartą - mówi kapitan Jagiellonii Taras Romanczuk. - Czy odczuwam presję z tym związaną? Dla takich chwil gra się w piłkę nożną. Od dzieciństwa poświęcałem bardzo wiele, by znaleźć się w takim momencie. Jako zespół do tego dążyliśmy i o to walczyliśmy przez cały sezon - deklaruje Jagiellończyk.