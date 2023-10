Przed meczem Cracovia - Jagiellonia. Białostoczanie nie bujają w obłokach Wojciech Konończuk

Cracovia to kolejny rywal Jagiellonii PKO Ekstraklasie. - To zespół, który nie przegrywa często i ma dużo argumentów w defensywie - mówi trener białostoczan Adrian Siemieniec. Jagiellończycy przystąpią do spotkania z „Pasami” podbudowani domowym zwycięstwem 2:0 z Legią Warszawa.