Premiera filmu o powstaniu styczniowym już w środę, 29 listopada w Kinie Ton. Warto się wybrać i zobaczyć jak do tematu podchodzi reżyserka

- W środę, 29 listopada w noc listopadową o godzinie 18 będziemy mieli okazję do obejrzenia premiery filmu "Śladami Powstania Styczniowego na Podlasiu" - mówi Lidia Trojanowska, reżyserka filmu. - To jest taki obraz filmowy, bo trudno to nazwać reportażem, z udziałem historyków. Ukazuje on historię w odniesieniu do naszego Podlasia, tego obecnego.