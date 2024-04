Prawo i Sprawiedliwość podsumowało kampanię wyborczą i mijającą pięcioletnią kadencję

W niedzielę (7 kwietnia) w Polsce odbędą się wybory samorządowe. Kilka dni wcześniej, w czwartek, o przebiegu kampanii opowiadali w Białymstoku przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.

- To niezwykle ważny moment dla naszych lokalnych ojczyzn, dla regionów takich jak województwo podlaskie, ale też ważny moment dla Polski - mówił poseł PiS Jacek Sasin. - Ważne jest to, by wybierać kandydatów, którzy są wiarygodni, dotrzymują słowa i dbają przede wszystkim o interes mieszkańców i gwarantują rozwój oraz lepsze życie Polaków przez najbliższe pięć lat.