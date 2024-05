Podwyżki w ochronie zdrowia są pewne. Ale nie wiadomo, kto ma dać pieniądze

Kto sfinansuje podwyżki w ochronie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia szacuje, że na podwyżki w kraju potrzeba będzie od 8 do nawet 15 mld zł. Ile w Podlaskiem? Jeszcze nie wiadomo. Nie wiadomo też, w jaki sposób zostaną one sfinansowane - czy będą to tzw. pieniądze znaczone (przeznaczone konkretnie na podwyżki), czy NFZ zwiększy wyceny świadczeń i kontrakty. Nie wiadomo więc, czy tych dodatkowych pieniędzy faktycznie wystarczy, by pokryć podwyżki płac.