Podlaskie. Stanisław Derehajło przewodniczącym Porozumienia w naszym regionie. Jacek Żalek musi mieć czas na wychowywanie syna

Jestem dumny, że na drugim zjeździe podlaskiego Porozumienia spotykamy się w tak licznym gronie. Chciałbym wam podziękować za tę ciężką pracę, którą od lat wykonujecie. To jest praca dla Polski i waszego regionu - mówi lider Porozumienia Jarosław Gowin.

W poniedziałek (31 sierpnia) przyjechał do Białegostoku, by przyglądać się wyborom nowych władz partii w naszym regionem. Ustępujący prezes, czyli Jacek Żalek został niedawno sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, rekomendował na swoje miejsce wicemarszałka województwa Stanisława Derehajło. Była to jedyna kandydatura. Na 124 oddane głosy, nowego prezesa poparły 123 osoby, jedna się wstrzymała.

- Przed nami trzy lata pracy dla tego kraju, dla najlepszego kraju jaki jest na świecie - mówił zaraz po ogłoszeniu wyników Stanisław Derehajło.